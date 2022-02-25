علوش ممثلا لنقابة محرري الصحافة اللبنانية في “عكار”

اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية قرارا عينت بموجبه الصحافي الزميل زياد علوش ممثلا لها في محافظة “عكار”.

الزميل علوش شكرا سعادة النقيب جوزاف القصيفي ونائبه الزميل غسان الريفي ومجلس النقابة على الثقة الكبيرة وقال نقابتنا نقابة عريقة وقد حققت انجازات نفتخر بها كصحفيين واعلاميين وهذا القرار يؤكد على اهتمامها بانصاف عكار ونهضتها حيث الاعلام شريك اساسي وضروري في عملية التنمية.









واضاف سنبذل كل ما في وسعنا لتعزيز الدور النقابي والوطني ومحافظة عكار غنية بالطاقات الواعدة وسنعمل على ان تأخذ دورها التكاملي بما ينعكس ايجابا على الجميع