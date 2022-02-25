مع التعاون السعودي اللبناني… حماس تقترح طريقة سرية لتهريب الكبتاغون

بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن لبنان والسعودية يقوما بالتعاون الوثيق من أجل التصدي لعمليات تهريب مخدرات الكبتاغون التي يصنعها حزب الله وتهريبها من لبنان إلى دول الخليج وعلى رأسها السعودية.









ومع مخاطر هذه النوعية من أنواع التهريب اقترح ممثل حماس الرئيسي في لبنان والذي يتمتع بعلاقات ممتازة مع حزب الله ، أن يقوم حزب الله بإرسال الشحنات إلى بعض من رجال الأعمال الفلسطينيين أو العرب وثيقي الصلة بحماس وحزب الله ، ومن بعدها يتم الاتفاق على محطة خارجية ومنها يتم إدخال المخدرات إلى السعودية أو أي دولة خليجية أخرى.

وبحسب ممثل حماس فإن رجال الأعمال سينقلون الشحنات نيابة عنهم إلى السعودية ، مما يقلل من فرصة مصادرة البضائع.