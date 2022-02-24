روسيا تتقدم باتجاه كييف.. سيطرت على مطار عسكري، والبنتاغون: موسكو تسعى لـ”قطع رأس الحكومة” الأوكرانية

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس 24 فبراير/شباط 2022، إن ما يحدث الآن في أوكرانيا هو “المرحلة الأولى من غزو روسي واسع النطاق”، وأضاف أن هدف موسكو هو الإطاحة بالحكومة الأوكرانية ووضع أخرى بديلة، وفق وكالة رويترز.

بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية احتلت مطاراً عسكرياً في ضواحي كييف، وأضاف أن “روسيا شنت هجوماً برياً وجوياً وبحرياً على جيشنا”، مؤكداً أن “الجيش يواصل التصدي للهجمات الروسية في مختلف المناطق”.









موسكو تتقدم على ثلاثة محاور

المسؤول الأمريكي أوضح أن “الضربات الروسية تركز على الأهداف العسكرية والدفاعية، في أوكرانيا”، مشيراً إلى أنها “تتقدم من ثلاثة محاور، والقتال الأعنف يدور في محيط مدينة خاركيف وداخلها”.

إذ أكد أن “القوات الروسية تتقدم باتجاه كييف”، وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “يشير تقديرنا إلى أن لديهم نية مبيَّتة لقطع رأس الحكومة بشكل أساسي، وإرساء أسلوبهم الخاص في الحكم، وهو ما يفسر هذه التحركات المبكرة”.

بينما أشار إلى “نشر 6 مقاتلات أمريكية من طراز F-35 بمنطقة بحر البلطيق و​البحر الأسود​ لدعم الدفاع الجماعي للناتو”، معتبراً أن “الغزو الروسي لأوكرانيا سيتم على مراحل متعددة، لا نعرف عددها أو مداها الزمني”.

كما قالت وزارة الدفاع الليتوانية إن الولايات المتحدة نشرت طائرات مقاتلة من طراز إف-35 في إستونيا وليتوانيا الخميس، ومددت بقاء قواتها الموجودة في المنطقة. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر مقاتلات إف-35 في دول البلطيق.

فيما أرسلت الولايات المتحدة، العام الماضي، نحو 500 من جنود المشاة مع دبابات أبرامز وعربات مدرعة من طراز برادلي إلى ليتوانيا، وكان من المقرر مغادرتهم في أبريل/نيسان. ولم يتضح على الفور إلى متى ستبقى هذه القوات هناك.

سيطرة روسيا على مطار قرب كييف

فيما كانت شبكة التلفزة الأمريكية “سي إن إن”، أفادت الخميس، بأن “القوات الروسية سيطرت على مطار جوستوميل على بُعد 25 كيلومتراً من كييف عبر إنزال جوي”.

بينما أعلن حرس الحدود الأوكراني دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا. وقال مسؤولون بالحرس لاحقاً، إن الجيش الروسي يحاول اقتحام منطقة كييف. وأضاف المسؤولون أن طائرات هليكوبتر روسية تهاجم مطار جوستوميل العسكري قرب كييف، وتحدثوا عن إسقاط 3 مروحيات روسية.

كما قال قائد القوات الأوكرانية: “نخوض قتالاً ضد قوات روسية عند مطار جوستوميل في كييف”. وأكد مسؤولو الحرس الأوكراني أن قوات روسية دخلت منطقة كييف من بيلاروسيا؛ لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية أوكرانية.

في انتظار عقوبات بايدن

من جهته، يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، حلفاء بلاده في مجموعة السبع؛ لمحاولة التوصل إلى حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بعد هجومها على أوكرانيا، وسيوجه لاحقاً خطاباً إلى الأمة حول أزمة يحذّر من أنها ستؤدي إلى خسائر كارثية في الأرواح.

يُعقد الاجتماع عبر الفيديو مع قادة دول مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، اعتباراً من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (14.00 ت غ).

قبيل اللقاء ترأس بايدن اجتماعاً لمجلس الأمن القومي؛ للبحث في آخر التطورات بأوكرانيا، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

في أول تعليق له، الأربعاء، على بدء الهجوم الروسي على أوكراني،ا قال بايدن إن “الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيرّدون بطريقة موحّدة وحاسمة. العالم سيحاسب روسيا”.

كما أجرى بايدن محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وقال إثرها إنه تعهّد بـ”تقديم الدعم والمساعدة إلى أوكرانيا وشعبها”.