هل ينعكس التعاون التركي الإسرائيلي إيجابيا على استقرار المنطقة؟

بيروت أوبزرفر

بات التعاون التركي مع إسرائيل محل اهتمام الكثير من الدوائر السياسية في الدولتين ، وفي هذا الصدد بات من الواضح أن تركيا تعمل مع إسرائيل في عدد من القضايا هدفها تخفيف حدة التوتر في الساحة الفلسطينية قبل حلول شهر رمضان.









وفي هذا الصدد قال مصدر فلسطيني مسؤول لبيروت أوبزرفر أن هذه التحركات تشمل إجراء محادثات على المستويات الدبلوماسية بالتنسيق مع رام الله، وتعمل تركيا على الحد من التوترات في القدس الشرقية وقد شاركت في زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن جميع الأطراف تعمل جديا من أجل تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.