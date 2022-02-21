بالفيديو… وليد توفيق “دكتور في الحب” ويستعيد قسمة القمر والرسم على الشجر

خطا النجم اللبناني وليد توفيق خطوة فنية متقدمة من نوعها أعادتنا إلى الزمن الفني الجميل، عبر طرح أغنية مصوّرة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “دكتور في الحب”، أتت على شكل دويتو جمعه بالفنان جاد شويري الذي شارك توفيق في هذا العمل غناء وإخراجاً.

ولفت الانتباه في أغنية “دكتور في حب” أنها تضّمنت مقطعاً من أغنية توفيق الشهيرة “تجي نقسم القمر” التي لا تزال في وجدان الجميع كما رأى توفيق الذي بدا في هذا الكليب بصورة عصرية شبابية وبلوكات مميزة، إذ بدا وكأنه يصوّر فيلماً سينمائياً ويقوم بالإخراج جاد شويري الذي ظهر في الكليب أيضًا وهو يقدم لوحات راقصة أضفت جواً من الحماسة والرشاقة والطاقة الإيجابية.









وتعاون توفيق في هذا العمل، الذي شكّل إضافة فنية مميزة على مسيرته الحافلة بالنجاحات والابداعات، مع كل من الشاعر هيثم شعبان والملحن نقولا شبلي، توزيع وميكس سليمان دميان، وإخراج جاد شويري.