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حماس تدشن جسر بيروت الجزائر في ظل التطورات الإقليمية الحالية

February 21, 2022

بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن بعض من مثلي حركة حماس مثل أحمد عبد الهادي ونائبه جهاد طه أجتمعوا بالسفير الجزائري في لبنان. وتشير تقارير صحفية فلسطينية إلى أن الجانبين بحثا علاقات حركة حماس مع الحكومة الجزائرية.




وقال مصدر مطلع لبيروت أوبزرفر ان تمثيل الحركة في بيروت سيتولى أيضا تمثيل الحركة دبلوماسيا في الجزائر العاصمة، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الخطوة خاصة وأن وضعنا في الاعتبار أن حركة حماس حريصة إلى حد كبير على وضع أفضل عناصرها السياسية والأمنية في لبنان ، وبالتالي فإن تكليف هذه العناصر بالعمل المشترك بين لبنان والجزائر سيمثل خطوة مهمة للغاية في هذا الصدد خاصة مع دقة التطورات السياسية والإقليمية الدولية والشرق أوسطية الان في العالم.

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