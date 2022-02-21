برّي لوزير العدل: “لو انك قبضاي هيك قدام” مجلس القضاء الاعلى

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة النيابية في قصر الاونيسكو بعد فقدان النصاب.









وكان المجلس أعاد قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة والعدل.

وهنا قال الرئيس بري لوزير العدل هنري خوري: “لو انك “قبضاي هيك قدام” مجلس القضاء الاعلى”.

كما أقر المجلس مشروع قانون الصرف على القاعدة الاثنى عشرية.

وتم اقرار اقتراح قانون الى فتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي.

وسقطت صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية). وكذلك سقوط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 1 من المرسوم رقم 16878 الصادر بتاريخ 10/7/1964 المتعلق بإنشاء مؤسسة كهرباء لبنان.

كما سقطت صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الإنتخابات رقم 44/2017.

ورفع الرئيس بري الجلسة بعد فقدان النصاب.