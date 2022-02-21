نواف سلام مجدداً

تنتظر وجوه بارزة محسوبة على قوى الانتفاضة قرار القاضي في محكمة العدل الدولية السفير #نواف سلام لجهة الترشّح للانتخابات من عدمه وإمكان الانضمام الى اللائحة التي تضمّ مرشحين من “جبهة المعارضة اللبنانية” في دائرة “بيروت الثانية” خلال الأيام المقبلة. وجرت مشاورات خلال الأسابيع الماضية من خلال عضو مجموعة “خط أحمر” وضاح صادق الذي عقد اجتماعات افتراضية واتصالات مع القاضي سلام، قبل أن يلتقيه في اجتماعَيْن بعد عودته إلى لبنان التي اتخذت طابعاً عائليّاً. واتفق الطرفان على عقد لقاء ثالث خلال أيام قليلة، حيث سيُبلِّغ سلام قراره إلى الناشطين.

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