رعد: مسيرة حسان ليست إلا واحدة من الأساليب التي تبتدعها المقاومة لتوفير معادلة الردع

أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “مسيرة حسان ليست إلا واحدة من الأساليب والوسائل التي تبتدعها المقاومة لتوفير معادلة ردع تمنع العدو من أن يتعدى، وأن يتطاول على أمن شعبنا ودولتنا ومجتمعنا المتعدد الطوائف”.

وقال رعد، خلال افتتاحه المركز الرئيسي لجمعية “تعاونوا” في بلدة النميرية الجنوبية، في حضور مسؤول “حزب الله” في منطقة الجنوب الثانية علي ضعون وشخصيات وفاعليات: “نحن لا ندافع عن منطقة بل ندافع عن كل شعبنا الذي له حق أن يعيش آمنا في وطنه”.









وأضاف: “بقدر ما نحمي ونمنع العدوان ونحفظ شعبنا بقدر ما نحن معنيون بأن نبلسم جراحات أهلنا خصوصا أن هذه الأزمة مفتعلة وممنهجة وموجهة منذ بدايتها وصولا الى حلقتها التي باشر المجتمع التحضير لها وهي الإنتخابات وكل الهدف هو حصار المجتمع المقاوم وكسره ومنع هذا المجتمع أن يصدح في رأيه”.

وختم رعد: “كل ما يجري هو لحماية الأمن الإسرائيلي وتمهيد الطريق للتطبيع مع هذا العدو الذي لا يعرف للانسان قيمة”.