حزب الله: تراكم قوتنا سيفرض على إسرائيل الاندحار عن لبنان

قال النائب في البرلمان اللبناني علي فياض، السبت، إن تراكم قوة “حزب الله” سيفرض على إسرائيل التراجع والاندحار عن سيادة لبنان البحرية والبرية.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية عن فياض، وهو عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” التي تمثل “حزب الله” في البرلمان.









وأدلى فياض بالتصريح، خلال مراسم رفع راية لقادة “حزب الله” على تلة “الحمامص” الواقعة عند الحدود الجنوبية، مقابل مستوطنة المطلة الإسرائيلية، وفق المصدر ذاته.

وقال فياض إن “تراكم القوة لدى المقاومة (حزب الله) وتثبيتها وتطويرها لمعادلات الردع بحيث باتت تغطي البر والبحر والجو، ستفرض على الإسرائيلي التراجع، وإعادة سيادة لبنان على ثرواته في البحر”.

وأكد أن تلك القوة “ستفرض عليه الاندحار عما تبقى من أرض لبنانية محتلة”.

وأضاف: “هذه حقائق ووقائع سنشهدها، وهي مسألة وقت ونتاج موازين القوى بيننا وبين العدو الإسرائيلي”.

يأتي هذا التصريح غداة إعلان “حزب الله” تنفيذه مهمة استطلاع “ناجحة” بطائرة من دون طيار لمدة 40 دقيقة في الأجواء الإسرائيلية، فيما خرقت طائرات حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية وحلقت على ارتفاعات منخفضة فوق العاصمة بيروت.