صفيّ الدين لأزلام اميركا الذين يشحدون من الخليج: من يتحدّى حزب الله سينكسر ويهزم في أيّ مكان!

أكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين خلال حفل اقامه حزب الله في مدينة النبطية، “أنّنا أقوياء والمستقبل للمقاومة وللمعادلة التي رسمها حسّان اللقيس والتي ترسمها مسيّرة حسّان والآتي أعظم وستجعل الإسرائيلي مذهولا أمام قدرات المقاومة .

وشدّد أنّه اذا اراد الاميركي من خلال الضغط والحصار على لبنان اقتصاديا وماليا هو لإراحة العدو الاسرائيلي وتخفيف القلق فإن طائرتنا بالامس جعلت الإسرائيلي يزداد قلقًا .









وتابع السيّد صفيّ الدين أنّ أزلام اميركا يحلمون بمواقع متقدّمة وأنا أقول لكم أنتم جميعا الذين تستظلون بالخيمة الاميركية وتتوقعون(الشحادة من الخليج) سيأتي اليوم الذي تجدون فيه كل أمالكم تذهب مع الرياح بلا قيمة ومن يتحدّى حزب الله سينكسر ويهزم في أيّ مكان .

ورأى أنّ أميركا بسفارتها وحلفائها تنفق اموال من أجل تخريب لبنان من خلال الجمعيات لتشويه صورة حزب الله وانا اقول لكم نحن خلال الأعوام الأربعة صرفنا ٦ ملايين دولار من أجل مشروع ترميم المنازل في البقاع والجنوب ونحن لم نعلن عنه سابقًا .

واشار إلى إنّ المقاومة وجمهورها وقاعدتها قوية ولا تتزحزح ولا تهتز وما نقوم به هو فعلٌ في تحقيق الهدف في كل المجالات .

وأكّد السيد صفي الدين أن المقاومة لكي تبقى نموذج من خلال المواجهة والتقدم يجب أن تبقى يقظة على السلاح وتطوّره ونوعه وتجهيزه وتحضيره والتدريب وكل شيء مرتبط بالشؤون العسكرية .

وختم بأن المقاومة في لبنان هي نموذج وفيها خصوصيات وميزات مهمة وهذا من توفيق الله وهذا النموذج يرسم معادلات جديدة وأبواب واسعة وتتعرض لأعتى هجمة تواجها مقاومة في عصرنا الحديث من قبل الاستكبار العالمي.