مقتل أحد عناصر حماس يعيد من جديد قضية الأنفاق للواجهة

بيروت أوبزرفر

تواصل حركة حماس فقدان عناصرها في بعض من العمليات العسكرية ، وأخيرا تم الإعلان عن فقدان أحد عناصر العسكرية نتيجة لانهيار أحد الأنفاق تحت الأرض.









وقال مصدر فلسطيني مسؤول لبيروت أوبزرفر أن الحركة تواصل بناء الانفاق بصورة استفزازية ، وهو ما يضايق بعض من الأطراف سواء الإقليمية أو السياسية الفلسطينية الرافضة لتدشين هذه الأنفاق والتي تصفها بالأنفاق العبثية التي تضيع الكثير من الأموال على الفلسطينيين بلا أي جدوى.

وأضاف هذا المسؤول أن حركة “حماس” سارعت ببناء أنفاق هجومية باتجاه “الجدار الذكي” الذي أقامته إسرائيل تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة.

وقال نصا أنه وعلى هذه الخلفية عبر فلسطينيان من قطاع غزة الحدود دون أن يرصدهما الجيش الإسرائيلي، وألقيا زجاجة حارقة على مركبة هندسية تهدف إلى تحديد مواقع أنفاق حماس وفرا عائدين إلى عمق الأراضي الفلسطينية.

يذكر أن “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت عن استشهاد أحد مقاتليها، “أثناء عمله في نفق للمقاومة”، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الحركة.