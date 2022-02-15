بوتين بعد لقائه المستشار الألماني: نريد حلاً اليوم وليس غداً لأزمة أوكرانيا وتلقيت ضمانات لعدم انضمام كييف لـ”الناتو”

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022، إن موسكو لا تريد حرباً في أوروبا، لكنه وصف الوضع في المناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا بأنه “إبادة جماعية”، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه تلقى ضمانات من الغرب لعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف “الناتو”.

خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس في موسكو، أكد الرئيس الروسي أن بلاده قررت سحب قواتها جزئياً من المناطق القريبة من أوكرانيا وأنها ترى مجالاً لمزيد من المناقشات مع الغرب بشأن مطالب موسكو الأمنية.









لكنه أضاف أن روسيا لم تتلقَّ رداً بناء على مطالبها.

بخصوص ملف انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي، شدد المتحدث نفسه على أن بلاده أُبلغت بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، لكن موسكو لا تعتقد بأن هذا ضمان جيد بما يكفي وتريد حل المسألة برمتها الآن.

إذ صرح بهذا الخصوص قائلا: “نريد حل موضوع انضمام أوكرانيا إلى الناتو اليوم وليس غداً”.

حسب “رويترز”، فإن ما جاء على لسان بوتين، يندرج في إطار الضغط الذي تمارسه روسيا من أجل الحصول على ضمانات أمنية من الغرب، ومنها عدم انضمام أوكرانيا للتحالف العسكري الأمريكي الأوروبي.

هل ترضخ كييف لضغوط موسكو؟

الإثنين 14 فبراير/شباط 2022، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن سفير أوكرانيا لدى بريطانيا، فاديم بريستايكو، قوله إن بلاده قد تتخلى عن سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي لتجنب الحرب مع روسيا، فيما سيكون تنازلاً كبيراً لموسكو، قبل أن يعود السفير ويوضح تصريحه هذا.

بريستايكو أشار إلى أن أوكرانيا مستعدة لإبداء “المرونة” بشأن هدفها بالانضمام لحلف الأطلسي (الناتو)، وهي خطوة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها قد تشعل حرباً.

نُقل عن بريستايكو قوله رداً عن سؤال عما إذا كانت كييف قد تغير موقفها من الانضمام للحلف: “ربما نفعل.. خاصة بعد تهديدنا بهذه الطريقة وابتزازنا والضغط علينا من أجل ذلك”.

تصريحات السفير أثارت جدلاً

عقب نشر تصريحات السفير، قال نائب وزير الخارجية الأوكراني إن “تصريحات سفيرنا في لندن حول التخلي عن عضوية الناتو لمنع الحرب خرجت عن سياقها”.

من جانبه، قال متحدث باسم الرئيس الأوكراني إن مساعي الانضمام لحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي منصوص عليها في دستور البلاد وستظل أولوية مطلقة.

بعد وقت قصير من نشر “بي بي سي” تصريحات بريستايكو التي أثارت جدلاً، قال الأخير رداً على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا قد تعيد النظر في طموح الانضمام إلى الحلف: “لا، الأمر ليس كذلك، وأنا سعيد للغاية، لأن الفرصة أتيحت لي لتوضيح موقفي”.

أشار السفير إلى أن تقرير “بي.بي.سي” السابق في هذا الشأن كان نتيجة سوء تفاهم، وقال: “لسنا عضواً في حلف الأطلسي حالياً، ولتجنب الحرب نحن مستعدون لتقديم تنازلات كثيرة، وهذا ما نفعله في محادثاتنا مع الروس”.

اعتبر بريستايكو أن “هذا ليس تأجيلاً لطموحنا بالانضمام إلى حلف الأطلسي، ما نتحدث عنه هو أننا لسنا أعضاء حالياً، ولذلك ينبغي أن نبحث عن شيء آخر مثل اتفاقات ثنائية مع المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة”.

أضاف في هذا الصدد: “لذلك، بالإضافة إلى حلف الأطلسي، نحن نسعى إلى ترتيبات أخرى تسمح لنا بتجاوز المحنة الحالية”، ورداً على سؤال مرة أخرى عما إذا كانت أوكرانيا ستغير موقفها بشأن مساعي الانضمام إلى حلف الأطلسي، قال السفير بريستايكو (لا)”.