نبيل بومنصف: بهاء الحريري فاشل!

أكد نائب رئيس تحرير جريدة “النهار” نبيل بومنصف لبرنامج “حوار مبكّل” عبر “فايسبوك النهار” أن “بهاء الحريري فاشل ولا يملك مشروعاً حقيقياً على الأرض، ودخل على السياسية اللبنانية بطريقة خاطئة لمواجهة شقيقه الرئيس سعد الحريري”.

واعتبر أن “الخطر الأكبر هو حصول الأكثرية الحالية على نفس الحجم النيابي في الانتخابات المقبلة ما سيجعل البلد في قبضتها كلياً، والضغط سيزداد على لبنان بعد الانتخابات بهدف اجراء الانتخابات الرئاسية، والخوف اليوم ليس من التمديد لرئيس الجمهورية، بل من الفراغ الرئاسي”.