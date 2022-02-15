فضل شاكر يغنّي: بضحك عادي وأتكلم كإن مفيش في قلبي وجع وبتألم

طرح الفنان اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان “بجامل ناس” في تعاون جديد له مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” حصرياً على قناة الشركة على يوتيوب وتطبيق “ديزر”.

وبعد 24 ساعة على طرح الأغنية على “يوتيوب” حصدت أكثر من ربع مليون مشاهدة.









وتعبّر هذه الأغنية عن الواقع الأليم الذي يعيشه فضل شاكر والجرح الذي يرافقه، وهو ما عكسته كلمات الأغنية التي جاء في مطلعها “بجامل ناس وبضحك عادي وأتكلم كإن مفيش في قلبي وجع وبتألم.. وبتعامل كإني سليم وعال وتمام وراضي بجرحي يمكن منه أتعلّم.. ولو فضفضت يعني الناس هيهتمو ده كل واحد شايل ومعبّى من همه.. وجواه جرح يمكن زيي ومخبيه تشوفو الناس تقول مبسوط ويتخمو…”.

وهذه هي أولى أغنيات ألبوم شاكر الجديد بعد غياب طويل عن إصدار الالبومات. ومن المقرر أن يضم هذا الالبوم المرتقب مجموعة من الأغاني بأنماط غنائية ولهجات منوّعة.

وتعاون شاكر في هذه الأغنية مع الشاعر محمد الجمال والملحن مدين، والموزع الموسيقي يحيى يوسف.