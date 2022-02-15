mtv وlbc و«الشيخ بهاء» … تعثّر المفاوضات بعد رفع البدلات المالية!

ذكرت صحيفة الأخبار أن المفاوضات تعثّرت بين بهاء الحريري وقناة mtv حول التعاون الإعلامي بعدما قرر ميشال المر، صاحب القناة القريبة من القوات اللبنانية رفع البدلات المالية التي يتقاضاها لإشغال استديوات القناة في موسم الانتخابات. دفع ذلك بالحريري إلى زيادة التعاون مع «المؤسسة اللبنانية للإرسال» ولقاء صاحبها بيار الضاهر أخيراً، أكثر من مرة وفي أكثر من عاصمة أوروبية، للتشاور حول آلية للتعاون، علماً بأن الضاهر يفضل أن يبتعد الحريري عن التعاون مع القوات اللبنانية لأنه قرّر عدم الترويج في قناته لمرشحي القوات.







