مؤتمر المعارضة البحرينية.. “حزب الله” يكسر قرارات الحكومة

أشارت “النهار” الى ان “حزب الله” مضى في كسر قرارات الحكومة فعقد مؤتمر المعارضة البحرينية في صالة “الرسالات” التابعة للحزب في منطقة الرحاب في الضاحية الجنوبية متحديا بذلك بالقرارات التي اتخذها وزير الداخلية رضوان مولوي بمنع إقامة هذه الاحتفال الذي يعتبر بمثابة استفزاز إضافي سافر للدول الخليجية. وبدا واضحا ان انعقاد المؤتمر الذي أدى الى تعرية جديدة لعجز السلطة امام تسلط “حزب الله” مر من دون أي اشكال لان أي حضور امني رسمي لم يظهر في محيط الاحتفال الامر الذي اكد عدم طلب وزير الداخلية أي اجراء فعلي لمنع الاحتفال.