الجسمي يغني باللغة التركية لأول مرة.. اختار أغنية يحبها أردوغان احتفاء بزيارته للإمارات (فيديو)

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الإثنين 14 فبراير/شباط 2022، أغنية أداها باللغة التركية، وذلك تزامناً مع “استقبال حافل تلقّاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدى وصوله إلى أبوظبي، في زيارة هي الأولى من نوعها بعد سنوات من توتر العلاقات بين الطرفين”.

الفنان الإماراتي نشر بحسابه الرسمي على اليوتيوب مقطع فيديو وهو يؤدي أغنية Herşey Seni Hatırlatıyor (كل شيء يذكرني فيك)، للمغني التركي عدنان شنسيز، وهي أغنية تراثية قديمة من زمن السبعينيات، حسبما قالت صحيفة يني شفق التركية.









يشار إلى أن هذه الأغنية واحدة من الأغاني المفضلة للرئيس التركي أردوغان، وقد شارك في غنائها أمام الجماهير بأكثر من مناسبة احتفالية.

استقبال حافل بالمدفعية والطائرات

وقد احتفت الإمارات العربية المتحدة بالزيارة التي يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأبوظبي، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، حيث شاركت طائرات مقاتلة في تلوين سماء أبوظبي بالعلم التركي، تزامناً مع وصول الرئيس أردوغان.

شهدت مراسم استقبال الرئيس التركي أيضاً إطلاق 21 طلقة مدفعية ومشاركة الأحصنة، والتحية العسكرية، وعزف النشيدين الوطنيين التركي والإماراتي.

فيما انتشرت الأعلام التركية على جنبات بعض الطرق الرئيسية بأبوظبي، وفي مقدمتها الطريق المؤدي إلى قصر الوطن، احتفاءً بزيارة أردوغان.

عرض جوي وضربات مدافع احتفاء بوصول الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان إلى #الإمارات في إطار زيارة تستغرق يومين pic.twitter.com/51mw3i0Hyi — TRT عربي (@TRTArabi) February 14, 2022

كان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في استقبال الرئيس التركي بمراسم رسمية جرت في قصر الوطن الرئاسي.

وقدَّم أردوغان وبن زايد وفدَي البلدين، قبل التقاط الصحفيين صوراً لهما أمام علمَي البلدين.

ويرافق أردوغان في زيارته للإمارات؛ وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والمالية نور الدين نباتي، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والنقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.