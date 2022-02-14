علوش: لا يمكن المقارنة بين الرئيس سعد الحريري وبهاء الحريري

أشار نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علّوش لـ”الجديد” الى انه لا يمكن المقارنة بين الرئيس سعد الحريري وبهاء الحريري الذي يُعتبر شخصاً مستجداً وعليه ان يطرح نفسه جدياً ونرة برنامجه ومشروعه، لافتاً الى ان لا أحد يسعى لأن يكون مكان الرئيس سعد الحريري وخصوصا الرئيس فؤاد السنيورة

وأضاف: بهاء الحريري رجل أعمال يريد ان يدخل باب السياسية “وبعد ما منعرف عنو شي” وسعد الحريري هو رئيس تيار المستقبل فلا يمكن ان نقارن المجهول بالمعلوم









كما اوضع علوش ان ملخّص ما حصل مع الرئيس سعد الحريري أصبح شأناً عاماً وقراره بتعليق العمل السياسي واضح ولكن من يريد ان يترشّح فقراراه له ولكن ليس تحت اسم تيار المستقبل.

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