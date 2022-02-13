يارا تبهر جمهورها في الشارقة في عيد الحب وأغانيها تعبر إلى القلوب

أمضت النجمة اللبنانية يارا سهرة رومانسية حالمة مع جمهورها العربي في الشارقة على وقع أغانيها القديمة والجديدة التي قدمتها لمناسبة عيد الحب في حفلها الغنائي الضخم على مسرح المجاز، وكانت سهرة مميزة أشعلت فيها الأجواء حبّاً وفرحاً وعشقاً بصوتها العذب الرقيق وبإطلالتها الساحرة حيث تألقت بفستان طويل كحلي اللون.

وتفاعل الجمهور للغاية مع يارا التي قدّمت بإحساس مرهف أغانيها التي يعشقها الجمهور باعتبارها جواز عبور إلى القلوب بكلماتها وألحانها العذبة وصوتها الماسي، ومن ضمن الأغاني التي قدمتها أغنيتها الجديدة “يا هوى” التي طرحتها حديثاً من ألبومها الغنائي اللبناني والمصري الجديد “مليت”، وقد غنتّها على المسرح للمرة الأولى باحترافية عالية.









وأثنت يارا على السهرة التي وصفتها بأنها من أجمل الليالي، معربةً عن سعادتها بالحضور الذي أسعدها كما كتبت في تغريدة مرفقة بمقطع فيديو نقلت فيه جانباً من أجواء الحفل: “من أجواء حفل عيد الحب الليلة على مسرح المجاز من أجمل وأحلى الليالي شكراً لحضوركم أسعدتونا وبعدك هون”.