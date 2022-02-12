مروان حمادة يُهاجم نصرالله: “إلو عين يرفع أصبعو”!

اعتبر النائب المستقيل مروان حمادة في مقابلة معه ضمن برنامج “هنا بيروت” مع رواند بوضرغم أنه لا شيء يضاهي جنهم التي جرونا عليه الثنائي الحزب وميشال عون الأول قتل والثاني حمى.

وهاجم حمادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقال: ينفي في آخر حديث له أنه يعمل لصالح إيران والحزب يعمل في سوريا والعراق واليمن والبحرين ليس لحساب أهلنا في جبل عامل والضاحية والبقاع و”إلو عين يرفع أصبعو”.









واكد على الوقوف في وجه انقلاب الممانعين الزاحف على كيان لبنان وعلى حدوده وفلسفته وعيشه المشترك وديمقراطيته واقتصاده.