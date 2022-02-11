بعد تسريب معلومات شخصية تتعلّق بوزير الأشغال… وزير الداخلية يتحرّك

كلّف وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي المديرية العامة للأمن العام إجراء التحقيقات اللازمة بخصوص تسريب معلومات شخصية تتعلق بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية.

وأشار مكتب مولوي في بيان إلى أنّه “بعد ورود اتصال من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بمولوي وإعلامه بتسريب معلومات شخصية تتعلق به موجودة على منصة وزارة الصحة العامة، كلّف وزير الداخلية المديرية العامة للأمن العام إجراء التحقيقات اللازمة لجلاء هذا الموضوع”.









وأضاف: “مع الإشارة إلى أنه سبق لمولوي أن وجه كتاباً بتاريخ 14 كانون الثاني 2022 إلى وزارة الصحة العامة لإعادة النظر بالإجراءات المتخذة على المنصة المذكورة وتطبيق معايير الأمن السيبراني”.