قيادات فلسطينية: حماس ترفض الوحدة الوطنية

بيروت أوبزرفر

قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني هيثم عرار إن السبيل الوحيد لتوحيد الشعب الفلسطيني هو أن يتم السيطرة على حماس وتتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية وسلطة فلسطين.









بدوره قال القيادي الفلسطيني جمال الديك إن حماس لا ترى نفسها متعاونة مع حركة التحرير الفلسطينية وفتح ، لكنها ترى نفسها بديلاً عن كل الحركات الفلسطينية. وأضاف جمال أن حماس لا تؤمن بالفكر الوطني الفلسطيني.

وأضاف الديك، إن “حماس” لن تصغي للوحدة الوطنية، إلا بعد الحديث مع بعض الدول الإقليمية، موضحا أن “حماس” وبعض القوى لا ترى نفسها شريكا بل بديلا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن حماس لا تؤمن بالمشروع الوطني الفلسطيني.

وبين الديك خلال حديثه عبر فضائية “عودة”، أمس الخميس، أن الوحدة الوطنية ليست شعارا، مستدركا أن الوحدة احتياج يتطلب تكاتف قوى شعبنا الفلسطيني، والقفز عن المصالح الضيقة، واعتبار هذه الوحدة واجبا نضاليا وأخلاقيا.