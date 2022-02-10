هكذا غرد الملياردير المصري ساويرس على تصريحات حسن نصر الله ضد الإمارات

انتقد رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس، تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، والتي هاجم بها الإمارات وشرائها لأسلحة بعشرات المليارات.

جاء ذلك في تغريدة لساويرس قال فيها: “كيف يساعد كلامك هذا لبنان؟”









كيف يساعد كلامك هذا لبنان ؟ https://t.co/UVF3wNPWRF — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 9, 2022

وكان نصرالله قد قال في مقابلة أجراها على قناة العالم الإيرانية: “دولة الإمارات منذ تأسيسها إلى اليوم باعتبار انها دولة حديثة، اشترت بعشرات مليارات الدولارات صواريخ وطائرات وأسلحة وتكنولوجيا عسكرية وإلخ، وأمام أول مواجهة مباشرة مع أنصار الله (الحوثي)، علا الصراخ في دولة الإمارات..”

وأضاف: “بدأوا بمطالبة الأمريكان في إرسال السفن والصواريخ والطائرات من أجل حماية دولة الإمارات، وأيضاً بريطانيا وفرنسا من أجل حماية دولة الإمارات، وطلبوا أيضاً المساعدة الإسرائيلية. دولة الإمارات في مقابل أنصار الله، وفي مواجهة أولى، لجأت إلى القوى العظمى في العالم، وإلى “إسرائيل” من أجل ان تساعد في حمايتها، ماذا يمكن أن تقدم دولة الإمارات مثلا أو البحرين على المستوى العسكري لإسرائيل في منطقة الخليج الفارسي أو غيرها”.