“نزيف كبير”.. رقم صادم لعدد المهاجرين في سنة واحدة

تدفع الازمة الاقتصادية- المالية المتفاقمة بآلاف اللبنانيين للهجرة والسفر بحثاً عن فرصة عمل أو تحسيناً لظروف الحياة التي أصبحت مستحيلة في ظل انعدام الخدمات العامة من كهرباء ومياه ونقل وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية.

وقد وصل عدد المهاجرين والمسافرين في العام 2021 إلى 79,134 شخصاً مقارنة بـ 17,721 شخصاً في العام 2020 أي بارتفاع مقداره 61,413 شخصاً ونسبته 346%. وبالتالي يكون العام 2021 قد سجل العدد الأكبر من المهاجرين والمسافرين خلال الأعوام الخمس الماضية. وخلال هذه الأعوام 2017-2021 وصلت حصيلة المهاجرين والمسافرين إلى 215,653 شخصاً.