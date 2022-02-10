“اتصالحوا خلاص”.. عودة حسام حبيب والفنانة شيرين

دخل حسين حبيب، والد الفنان والمطرب المصري حسام حبيب، يوم الأربعاء 9 فبراير/شباط 2022، على خط الأنباء الجديدة التي تحدثت عن تصالح وعودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى نجله، وذلك بعد شهرين من انفصالهما، في 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، وهي الأخبار التي علَّقت عليها المطربة المصرية.

حسين حبيب قال في تصريحات خاصة لموقع “مصراوي“، وهو موقع إخباري مصري خاص: “حسام حبيب وشيرين اتصالحوا خلاص، وبقوا بيشتغلوا مع بعض، بس لسه مرجعوش لبعض كأزواج”.









عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب

والد المطرب المصري، حسام حبيب، أضاف كذلك في تصريحاته للموقع المصري: “شيرين عبد الوهاب جت عزّت حسام حبيب في جدته الله يرحمها، وكمان حضرت الجنازة والدفنة، هما خلاص اتصالحوا، وإن شاء الله يرجعوا قريب لبعض”.

كما أكد مصدر آخر مقرب من شيرين عبد الوهاب، في تصريح خاص لـ”مصراوي”: “بالفعل عادت شيرين إلى حسام حبيب، ومثلما تم التأكيد على أن الانفصال حدث بهدوء، عادت الأمور بينهما بنفس الهدوء”.

اتصال منظم الحفلات يوسف دندش بشيرين عبد الوهاب

جاءت تصريحات حسام حبيب، التي تفاعل بها مع الضجة التي أحدثها منظم الحفلات يوسف دندش، المسؤول عن تنظيم حفل شيرين الأخير بالإمارات، والذي قال في تصريحات خاصة لصحيفة الوطن المصرية، الأربعاء 8 فبراير/شباط 2022، وهي صحيفة خاصة، إن الفنانة قد عادت لزوجها حسام حبيب بعد شهرين من انفصالهما.

دندش قال، وفقاً لما نشرته الصحيفة المصرية، إنه أجرى اتصالاً مؤخراً بالفنانة المصرية، وفوجئ بردّ حسام حبيب عليه، ووجَّه دندش مباركته وتحيته لهما على تصالحهما، واصفاً إياهما بالصديقين العزيزين، في حين لم يتم للآن تأكيد الخبر من الطرفين.

الإعلامية بسمة وهبة بدورها علّقت على عودة الثنائي، حيث نشرت صورتهما على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، باركت فيها لهما تصالحهما، إذ قالت وهبة: “كنت متأكدة أنها زوبعه فنجان، وكنت متأكده ان الاتنين بيعشقوا بعض فكنت متأكده إنهم حيرجعوا لبعض، ألف مبروك شيرين وحسام”.

شيرين عبد الوهاب ترد

من جانبها، وبعد هذه الضجة، تحدثت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الأربعاء 9 فبراير/شباط 2022، في بيان رسمي على صفحتها الرسمية على تويتر، عن الأنباء الخاصة بعودتها إلى زوجها السابق حسام حبيب، وأكدت أن المعلومات المتداولة “غير صحيحة”.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها شيرين على حسابها الرسمي في تويتر، الذي يتابعه 7.3 مليون شخص، وقالت: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن حياتها الشخصية، وأنها تُحمل من يروِّج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”.

أشارت الفنانة إلى أنها “وحدها مَن تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني”.

يُذكر أن الفنانة المصرية كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها السابق حسام، في ديسمبر/كانون الأول 2021، وقالت إن “أسباب الانفصال تخصها وحدها، ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية”.

جاء إعلان شيرين عن الانفصال بعد أن نشرت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية تسريباً صوتياً في وقت سابق لوالد حسام حبيب، يتحدث فيه عن تدبيره لمكيدة للفنانة شيرين، وأثار التسجيل حينها ضجة، وأكد حسام صحة التسجيل وهاجم والده، وقال إن أقرب الناس له متورط في محاولة تشويه العلاقة مع شيرين.

أثار نشر التسجيلات تعاطفاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنانة شيرين، وأُطلقَ هاشتاغ للتضامن معها بعنوان “كلنا شيرين”، تصدَّر العالم العربي، وعبّر فيه المغرّدون عن تعاطفهم مع شيرين، ومساندتهم لها بعد التسريبات المسيئة لها.

يُشار إلى أن شيرين أثارت بعد الانفصال جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث الأوساط الفنية وعشاق الفن في العالم العربي، وذلك بسبب إطلالتها التي ظهرت فيها حليقة الرأس بالكامل.