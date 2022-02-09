ريفي: قائد الجيش صمام أمان

غرد اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “زيارة العماد جوزيف عون لطرابلس ولقائه المرجعيات الروحية وما قاله عن المدينة وأهلها يؤكد على دور الجيش في رعاية الإستقرار ومنع المحاولات الخبيثة لشيطنة طرابلس”.









وأضاف: “العماد عون صمام أمان وقيادته تنمّ عن حكمة وحزم في مرحلة هي الأصعب”.

وتابع: “كما ننوّه بأداء قيادات الشمال في الجيش الذين يقومون بمهامهم بكفاءة ومسؤولية، خصوصاً في ضبط الأمن الإجتماعي ومكافحة تفشّي المخدرات التي ذكرها قائد الجيش، ونأمل أن تساهم التشكيلات الأخيرة في المحكمة العسكرية في إرساء نهج العدالة والمساواة بين كل اللبنانيين”.