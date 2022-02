“زجاجة” حارس منتخب مصر التي تحدث عنها الجميع.. ماذا حدث؟

رغم الهزيمة المصرية في نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، الأحد، إلا أن كثير من المواقع الرياضية ووسائل الإعلام، المصرية والأجنبية، اهتمت بالحديث عن تألق حارس مرمى منتخب مصر، وأشارت في الوقت ذاته إلى “واقعة ذكية” ارتبطت به خلال مباريات البطولة.

وكشفت تقارير أن حارس “الفراعنة”، محمد أبو جبل، الشهير بـ”جاباسكي”، استعان بزجاجة مياه وُضعت عليها بيانات بتفضيلات لاعبي السنغال في التسديد مما ساهم في تصديه لضربة جزاء لنجم ليفربول السنغالي، ساديو ماني، وكذلك ذهابه في الاتجاه الصحيح أكثر من مرة في ركلات الترجيح.

وقال موقع “ديلي ميل” إن القارورة التي كان برفقته في مباراة منتخبي السنغال ومصر بنهائي أمم أفريقيا في الكاميرون، الأحد، وانتهت بفوز الأول بركلات الترجيح، ساعدته في القفز في الاتجاه الصحيح أربع مرات من خمس مرات في ركلات الترجيح.

واستطاع الحارس، الذي كان ينظر إلى الزجاجة قبل كل تسديدة، صد ركلتين، الأولى من ضربة جزاء لماني في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، والثانية من ركلة ترجيح لبونا سار.

Egypt goalkeeper Gabaski forgot his bottle after the defeat. Info on Senegal's penalty takers.

This should go straight to CAF Museum if they have. pic.twitter.com/e1LMbZPTUm

— Saddick Adams (@SaddickAdams) February 7, 2022