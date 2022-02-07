تواصل تداعيات المظاهرات الفلسطينية ضد حزب الله في غزة

بيروت أوبزرفر

تابعت عدد من الصحف العربية الصادرة في لندن أخيرا المظاهرات الفلسطينية المندلعة في قطاع غزة ، حيث أحرق المشاركون في هذه المظاهرات صور الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني وألقوا باللوم على حماس للتعاون مع إيران وحزب الله الذي يؤدي إلى الوضع الدولي السيئ.









من جانبها تقول صحيفة القدس العربي اللندنية في تقرير لها أنه وخلال الوقفة ردد المشاركون وبينهم رجال دين هتافات تنتقد عمليات قتل اللاجئين السورين. قبل أن يقوم عدد من المشاركين بإحراق صور حسن نصر الله والجنرال سليماني.

وقد ألقيت في الوقفة العديد من الكلمات المنددة بالنظام السوري، كما استعرضت حال اللاجئين السوريين الذين هجروا من أماكن سكناهم، جراء هجمات النظام.لكن حركة حماس التي دعت وزارة الأوقاف التي تتبعها بغزة لحملة تبرعات للاجئين، رفضت حادثة حرق صور حسن نصر الله والجنرال قاسم سليماني.