السنة لا يحتضنون بهاء الحريري وأصواتهم أقرب إلى القوات منه إلى التيار

لا يزال تيار المستقبل يناقش الخيارات البديلة في حال استمر رئيس الحزب المنسحب من الحياة السياسية سعد الحريري التمسك بموقفه، فيما تسعى أطراف سياسية عدة إلى استقطاب أصوات المكون السني الأكثري في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو القادم كحزبي القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون.

وفي غياب زعيم سياسي سني، وهو أمر يضعف مكونا أساسيا داخل المعادلة السياسية اللبنانية، يسعى بهاء الحريري شقيق سعد الحريري الأكبر، إلى طرح نفسه بديلا عن شقيقه لقيادة ما يعرف بالحريرية السياسية في لبنان، إلا أن مساعيه تعترضها أصوات رافضة لذك.









وقال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش إنّه “حتى اللحظة لا تغيير في موقف رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، والأمور هي قيد النقاش، ونحن ندرس ما هي الخيارات البديلة في حال استمرار الحريري بقراره”.

ولفت في حديث تلفزيوني إلى أنّ “معلوماتنا تشير إلى أن الحريري سيكون قبل الرابع عشر من فبراير في لبنان، وأنا أول شخص يلتزم بقرار تيار المستقبل، وحتى هذه اللحظة لست مترشحا ولست مشاركا بالانتخابات النيابية، موضحا “لا أطرح بهاء الحريري كبديل عن سعد الحريري وأعتبر بهاء مترشحا مثله مثل باقي المترشحين للانتخابات”.

ويقول مراقبون إن الفراغ القيادي السني في لبنان سيستمر لفترة طويلة، معتبرين أنه لا يبدو أن هناك مترشحا جديا قادرا على خلافة الحريري: لا شقيقه بهاء الذي عاد مؤخرا إلى لبنان للدفاع عن خط متشدد ضد حزب الله، ولا نجيب ميقاتي رئيس الوزراء الحالي، ولا رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة الذي تقول مصادر إنه يعمل من خلف الستار لقيادة تيار المستقبل في الانتخابات القادمة.

وقال بهاء في كلمة له مؤخرا “ابن الشهيد رفيق الحريري ما يترك لبنان، موجودون معكم وقريبا جدا سأكون بينكم”.

وذكر مستشاره الإعلامي جيري ماهر إنه لن يترشح في الانتخابات وإنه عوضا عن ذلك، سيساند قوائم انتخابية في أنحاء لبنان تحت شعار “سوا للبنان” وهي حركة أسسها وموّلها بهدف الإصلاح.

ويؤكد مراقبون أن سعد الحريري لن يتراجع عن قرار انسحابه من الحياة السياسية، وبالتالي فإن أصوات المكون السني تشغل بال عدد من الأحزاب السياسية التي تريد الاستفادة منها لتدعيم قاعدتها الشعبية والبرلمانية، ومن أبرزها حزب القوات اللبنانية بقيادة جعجع الذي غازل صراحة في عدة مناسبات أبناء الطائفة السنية وحزب التيار الوطني الحر الذي يسعى بدوره إلى تحقيق مكاسب انتخابية تعززها أصوات السنة.

ويفتح انكفاء الحريري وتياره أمام جعجع، المنتقد الأبرز لحزب الله، الأبواب لتدعيم قاعدته الانتخابية داخل المكون السني وتحقيق مكاسب انتخابية.

ومؤخرا، غازل جعجع المكون السني الأكثري، في خطوة يقول مراقبون إنها ربما جاءت بتشجيع سعودي.

وقال جعجع في تصريحات إعلامية “الأكثرية السنية هم حلفاؤنا بطبيعة الحال على المستوى الشعبي لا القيادي، وكل من لديه نفس طروحاتنا سيكون هناك انسجام معه، والأمور لم تعد تحتمل هدنات”.

وتشير دوائر سياسية إلى أنه لا توجد شخصية سنية جديدة تتمتع بالدعم السعودي الضروري لوجودها السياسي، لكنها تشير إلى أن جعجع ربما يلقى تشجيعا سعوديا لملء الفراغ.