#إليسا “تشعل” ليل هيوستن في حفلة من العمر!

احيت الفنانة ​اليسا​ ليلة امس حفلاً في مدينة هيوستن الاميركية في الولايات المتحدة حيث غنت باقة من اجمل اغانيها.

اليسا التي تحيي حفلاً للمرة الاولى في هذه المدينة حمست الجمهور وهي تتمايل برقصة على المسرح بفستانها الذهبي.









وتفاعل معها الجمهور كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرقصتها على المسرح.

وكانت اليسا شاركت في حفل ​Joy Awards​ الاسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية وقدمت ديو غنائي بمشاركة الفنانة العالمية من أصول مصرية الراحلة ​داليدا​، لأغنيتها الشهيرة “حلوة يا بلدي”، وذلك عبر تقنية “الهولوغرام”، لتقدم لوحة فنية مميزة تفاعل معها الحضور بشكل كبير وبحماسة زائدة.