“الحزب” و”التيار” اتفقا على التحالف في الدوائر المشتركة

كشف نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي عن أن “حزب الله والتيار الوطني الحر اتفقا على التحالف والتعاون في كل الدوائر المشتركة”، معلناً ترشحه في البقاع.









واعتبر في حديث الى “صوت كل لبنان”، انه لا يمكن توقع نتائج الانتخابات اذ ان الساحة مليئة بالمفاجأة.

وأكد الفرزلي ان “وزارة الداخلية تقوم بواجباتها على أكمل وجه في التحضيرات اللوجستية والاجراءات اللازمة لحصول الاستحقاق الانتخابي في موعده”، لافتاً الى أن هذا الاستحقاق ضروري ولا يمكن التهاون به.

وعن مشروع الموازنة، لفت الفرزلي الى انه سيصار إلى درس الموازنة بعد إحالتها على مجلس النواب سواء لناحية الانتقاد أو التأييد وهي معرضة للتغيير.