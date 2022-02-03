نجوى_كرم تشارك اللبنانيين همومهم وتحضّهم على فضح التجار “الحرامية”

أطلقت الفنانة نجوى كرم ضمن مداخلة هاتفية عبر برنامج #فوضى لجو معلوف حملة تحت هاشتاغ “#جوعي_عم _يوجعني” وسلسلة عنوانين على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي لحضّ المواطنين على فضح التجار ” الحرامية”.

وقالت لـ”الجديد”: “انباع الضمير بسوق الليرة… أصبح الخوف من الفضيحة أكبر من الخوف من الله. اعتدنا الكلام في المشكلة وليس في الحل مع أنّ الحل في يدنا، ويجب علينا الاتكال على أنفسنا وألّا نعتمد على أحد لأنّنا شعب متروك وخسرنا كل شيئ”.









وأكدت نجوى أنّ “سلاحنا بأيدينا وهو السوشيل ميديا، ولا يجب أن نكون أرقاماً فقط وكل تطبيق ينافس تطبيقاً آخر على حسابنا”. وقالت: “إذا جوعي عم يجوعني لازم دلّ عليه بالصوت العالي وعالجه”.

وعن غلاء الأسعار في المحال التجارية، توجّهت إلى المواطن اللبناني بالقول: “اِفضح الحرامي الذي لا يخاف من الله واخلق له منافساً، وليقاطع الشعب التجار”.

وأضافت: “لا يجب أن ننتظر شهر رمضان المبارك أو عيد الميلاد ليصحو فينا الضمير، فلندافع عن جوعنا بجوعنا… قاطعوا الحرامية ولن نموت، ولتُتَلف البضاعة أمام أعينهم، فهم يستغلّون أخوتهم اللبنانيون بلقمة عيشهم”.

ودعت المواطنين لتصوير أسعار البضائع بهواتفهم ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت ستُشارك في الحملة التي تدعو إليها، وما إذا كانت تتأثر بالأزمة في لبنان: أجابت:

أجابت : “أكيد رح شارك بعملا وبعمل بييا وفارقة معي كتير، وأعيش المعاناة مع كلّ لبناني وما حدا يقول عني فنانة وعايشة بغير كوكب، لان لو ما كنت هيك ما بحقلي إحمل الهوية اللبنانية” المعاناة واحدة للجميع

كما أختتمت ردأ على سؤال في” آخر وفي آخرة” أنه في شي غير مرئي واقفين نحنا عليه ما بيعرفو الجهلاء وهيي الآخرة.