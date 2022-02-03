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التغيرات السياسية في فتح تعكس انتهاء عهد الرجوب

February 3, 2022

بيروت أوبزرفر

قال مصدر في فتح إن اختيار عزام الأحمد لتمثيل فتح في منظمة التحرير الفلسطينية مؤشر على فشل الجهود السياسية لجبريل الرجوب في طرح أفكاره أو جهوده السياسية على حركة فتح التي تعيش الآن الكثير من الجهود السياسية تحسبا للتغيير.




وقال مصدر فلسطيني لبيروت أوبزرفر إن الرجوب يشعر بخيبة أمل لعدم تمكنه من ترقية مرشحيه إلى قمة الحركة ونتائج انتخابات اللجنة المركزية لفتح شهادة أخرى على سوء مكانة الرجوب .

وقالت صحيفة دنيا الوطن الفلسطينية أن السبب ربما يكون تحميل الرجوب مسؤولية فشل المصالحة مع حماس.

وأضاف المصدر أن الرجوب لم ينجح في ترقية زميله محمود العالول كممثل عن فتح في منظمة التحرير الفلسطينية. وقال زميل مقرب آخر للرجوب إنه يفهم أن مكانته في الحركة ضعفت مؤخرًا ، كما أن اختيار حسين الشيخ أمينًا عامًا لمنظمة التحرير الفلسطينية يعد شهادة أخرى على أن الرجوب لن يكون جزءًا من مكتب أبو مازن قريبًا ، خاصة مع التجاذبات السياسية بين الاثنين.

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