أنغام تتّهم أصالة بالإساءة إليها

كشفت الفنانة أنغام خلال لقاء إذاعي، عن تلقيها العلاج من الاكتئاب لمدة أربع سنوات، وأنها الآن توقفت عن تناول الأدوية تماماً، وأصبحت تتفاءل وتنظر الى النّعم التي في حياتها، وأضافت: “شائعة زواجي من المخرج مجدي الهواري سخيفة، وأنا لم أقاضي أي صحافي أو صحافية، ولكن إسناد الأخبار الى صور أمر سخيف جداً، وأنا شخص يسامح بسهولة ولكنني لا أتقبّل ترويج الشائعات عني”.

وعن الجدل المثار حول خلافها مع أصالة، قالت أنغام: “أصالة تعمّدت الإساءة الشخصية لي أكثر من مرة، والفارق كبير بين الغلط والإساءة عن عمد، والإساءة بالنسبة لي لا تقل بشاعة عن القتل العمد”.









وقالت أنغام إنها كانت ترغب في الاحتفال باليوبيل الذهبي لها وعيد ميلادها الخمسين هذا العام، لكن إصابة الكثير من أصدقائها بفيروس كورونا حال دون ذلك.

وعن تقديمها دويتو مع عمرو دياب، قالت إنها لا تمانع في ذلك، لكن حالياً لا يوجد مشروع مقترح للتعاون مع “الهضبة”.

وفي الوقت الذي لم تؤكد فيه أنباء مشاركة عمرو دياب تلحين أغنية “بخاف”، ووصفت أمر تغيير أسماء مؤدّي المهرجانات بأنه “موضوع سخيف”، وليس هو جوهر الأزمة، أشارت إلى أن نقابة الموسيقيين محقة في فكرة عدم السماح بكلمات الأغنية “القبيحة” والتدني بمستوى الكلمات، لكن فكرة المنع “غير ناجحة” لأن أي شخص يمكنه الغناء عبر “يوتيوب” أو “لايف” على السوشيال ميديا قائلة: “المنع مش حقيقي”.

واختتمت أنغام بالقول: “أنا عضو عامل في نقابة المهن الموسيقية وأحب أن يكون زميلي العضو مستواه مشرف فالصح نقنن أوضاعهم بما يناسب طريقتهم وثقافتهم.. أهم حاجة ميجرحنيش.. وصعبان عليا حالة التضييق عليهم”.