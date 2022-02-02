عون يتحدث عن غدر ويتوعّد حاكم مصرف لبنان: اللعبة باتت في مراحلها الأخيرة

واصل الرئيس ميشال عون هجومه على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبراً أنه “من المستحيل أن يتمكن من غَدَر البلد من إصلاح الأوضاع”.

وقال “من أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم لا يمكن أن يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الأمور وإيجاد الحلول بعد الأخطاء التي ارتكبها بحق هذا البلد. وعندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق أن يصل إلى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي والمصرفي إلى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول إلى حقوقهم ولقمة عيشهم”.









وأكد الرئيس اللبناني “أن هذه اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة وسيكشف أمر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة”.

وأضاف “نحن نواجه اليوم صراعاً يتعلق بموضوع أموال المودعين التي أصبحت في خطر، فما يحصل في هذا المجال يحمّل المودعين أعباء أخطاء الآخرين، وهذا أمر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصاً أن كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة”.