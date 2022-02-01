حماس تواصل مساعيها للإضرار أمنيا بالسلطة الفلسطينية

بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تبلذ الكثير من الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار في الضفة الغربية بسبب تهديدات حماس بالقيام بثورة أو ما يمكن وصفه تأليب الراي العام على السلطة.









وقال مصدر فلسطيني مسؤول أن حماس تحاول تأليب الرأي العام الفلسطيني بناء على دعم من إيران ، موضحة أن السياسات الإيرانية تعارض الاستقرار في المنطقة.

من جانبه قال موقع أمد الفلسطيني أن قوات الأمن الفلسطيني في مدينة طوباس أطلقت النار على تظاهرة لطلبة الثانوية العامة اعتصموا أمام مديرية التربية والتعليم للمطالبة بالتخفيف من المنهاج. وأفاد عدد من الطلبة المشاركين في التظاهرة قيام عناصر من أجهزة السلطة، بإطلاق النار بشكل مباشر تجاه التظاهرة وأصابت أحد الطلبة برصاصة في القدم.

ولاحقت الأجهزة الأمنية، الطلاب في الشوارع المحيطة بالمديرية، بصورة همجية وقامت بسحل بعضهم في الشوارع، وهو الأمر الذي أثار غضب الطلاب والأهالي.