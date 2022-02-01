الحوثيون يتوعدون الإمارات بمزيد من الهجمات الصاروخية

توعدت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الإثنين، الإمارات بمزيد من الهجمات الصاروخية، وتعريض اقتصادها للخطر، وسط تنديدات دولية واسعة.

وقال مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين، في تصريح نقلته قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة، “إن استمرار ما وصفه بالعدوان (عمليات التحالف الداعم للشرعية) والحصار سيعرض اقتصاد الإمارات والاستثمارات فيها للخطر”.

وتوعد المشاط بمزيد من الهجمات الصاروخية على الأراضي الإماراتية.

وأكد “توجيه القوات والطيران المسير للاستمرار بتنفيذ ما وصفها بعمليات رادعة”، معتبرا أن الولايات المتحدة “لا يمكن ” أن توفر أي حماية لأبو ظبي والرياض”.









وأعلن الحوثيون، في وقت سابق اليوم، تنفيذ عملية هجومية ثالثة استهدفت مواقع وصفتها “بالمهمة” في أبوظبي ودبي بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، فيما أعلنت الإمارات اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب أراضيها ليلة أمس الأحد.

كانت الإمارات قد توعدت بأن هجمات الحوثيين لن تمر دون رد .