انكفاء #سعد_الحريري يفتح الأبواب أمام #سمير_جعجع لتدعيم قاعدته الانتخابية

يفتح انكفاء تيار المستقبل وإعلان زعيمه سعد الحريري عدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في مايو القادم، الأبواب أمام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لتدعيم قاعدته الانتخابية داخل المكون السني وتحقيق مكاسب انتخابية، وهو ما يهدد التحالف الاستراتيجي بين حزب الله والتيار الوطني الحر، الذي تشهد شعبيته داخل بيئته المسيحية تراجعا حادا، ما قد يؤثر على التركيبة النيابية المقبلة وبالتالي التوازنات السياسية في البرلمان القادم.

ويقول مراقبون إن التيار الوطني الحر بقيادة جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، يلاحظ منذ مدة تراجع شعبيته داخل البيئة المسيحية لصالح حزب القوات اللبنانية وسمير جعجع، وهو ما دفعه إلى التمسك أكثر من أي وقت مضى بتحالفه الاستراتيجي مع حزب الله، رغم بعض الانتقادات الموجهة له من قبل باسيل والتي يعتبرها محللون من باب المناورات الانتخابية ولا ترتقي إلى مستوى القطيعة التي دأب التيار على الترويج لها كلما اشتدت عزلته.









ويشير هؤلاء إلى أن مهاجمة نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لحزب القوات ووصفهم بـ”الإلغائيين” يدخل في باب تبادل الخدمات الانتخابية بين الحليفين، مؤكدين أن حزب الله تكفل نيابة عن التيار بمهاجمة وشيطنة حزب القوات في محاولة لقطع الطريق أمام استثماره انتخابيا داخل المكون السني، الذي يتقاسم معه تحميل التيار وحليفه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في لبنان.

وقال قاسم “نعلم أن القوات اللبنانية، هم جماعة لهم تاريخ مليء بالإجرام والقتل لأبناء طائفتهم ووطنهم ولا يصلحون لأن يكونوا ممثلين لحالة شعبية يمكن أن تبني وطنا”.

وتأتي تصريحات قاسم العدوانية تجاه حزب القوات بعدما كشف مسؤول الإعلام في الحزب شارل جبور أن حزبه رفض الحوار مع باسيل الذي سعى إلى ذلك.

ولفت جبور في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية إلى أنه “عندما يتكلّم الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن القوّات اللبنانية لمدة ساعتين فهو يسعى إلى شيطنة حزب القوات لدى البيئة الشيعية، وهو اليوم يسعى إلى شيطنتنا لدى البيئة السنيّة لأنه مأزوم أمام بيئته ويريد خلق عدوّ وخياره السعودية أو القوات اللبنانية”.

واعتبر أن “السعودية لا تدافع عن حزب القوات اللبنانية بل تهتم لأمر لبنان كدولة عربية، لكن إيران تريد سلخ لبنان من الحضن العربي”.

ويترك انكفاء الحريري وتياره عن الحياة السياسية الطائفة السنية في حالة تمزق، فيما يأمل خصوم جماعة حزب الله في إنهاء الأغلبية التي حققتها الجماعة وحلفاء لها، من بينهم حزب التيار الوطني الحرّ الذي تزعمه ميشال عون، في عام 2018.

ويأمل حزب القوات اللبنانية المسيحي، المنتقد الأبرز لحزب الله وعون بشدة، في تحقيق مكاسب انتخابية.

ومؤخرا، غازل جعجع المكون السني الأكثري، في خطوة يقول مراقبون إنها ربما جاءت بتشجيع سعودي.

وقال جعجع في تصريحات إعلامية “الأكثرية السنية هم حلفاؤنا بطبيعة الحال على المستوى الشعبي لا القيادي، وكل من لديه نفس طروحاتنا سيكون هناك انسجام معه، والأمور لم تعد تحتمل هدنات”.

ويقول مراقبون إن لبنان بالنسبة إلى الرياض الآن “قضية خاسرة” قادتها، ولاسيما السنة، قدموا تنازلات أكثر من اللازم في مواجهة حزب الله المدعوم من إيران، على عكس جعجع الذي يتخذ مقاربة راديكالية للقطع مع أجندات الحزب وتحكّمه في سلطة القرار، وهو ما ينسجم مع الرؤية السعودية لمستقبل لبنان.

ودعمت السعودية رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري في مواجهة حزب الله، إلا أن علاقة الرجل بالرياض قد توترت منذ فترة، إذ لم يف الأخير بتعهداته تجاه المملكة.

ويرى محللون أن الفراغ القيادي السني في لبنان سيستمر لفترة طويلة، معتبرين أنه لا يبدو أن هناك مترشحا سنيا جديا قادرا على خلافة الحريري؛ لا شقيقه، الذي عاد مؤخرا إلى لبنان للدفاع عن خط متشدد ضد حزب الله، ولا نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء الحالي، ولا حتى رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة الذي راجت سيناريوهات بقيادته المكون السني من خلف الستار.

وتشير دوائر سياسية إلى أنه لا توجد شخصية سنية جديدة تتمتع بالدعم السعودي الضروري لوجودها السياسي، لكنها تشير إلى أن جعجع ربما يلقى تشجيعا سعوديا لملء الفراغ.

ويعيش المكون السني في لبنان، الذي أضعفه غياب قيادات سياسية قادرة على التغيير، فراغا سياسيا ما يجعله جاهزا للاستغلال من قوى سياسية منافسة تسعى إلى تكريس رؤيتها بعد الانتخابات النيابية المزمع عقدها في مايو القادم، والتي يشير مراقبون إلى أنها قد تقلب خارطة التحالفات والتوازنات البرلمانية في لبنان.

وأدى قرار الحريري، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات ويرأس التكتل السني الرئيسي في لبنان، بمقاطعة الاقتراع والتراجع عن الحياة العامة إلى قلب السياسة اللبنانية رأسا على عقب قبل أربعة أشهر من الانتخابات.

وستؤثر مقاطعة الحريري وتيار المستقبل الذي يتبعه على العشرين مقعدا التي حصل عليها في انتخابات 2018، والعديد من المقاعد التي فازت بها جماعات أخرى لها تحالفات محلية مع تيار المستقبل.

وفي حين أن أي حزب من الأحزاب الرئيسية اللبنانية لم يدع إلى تأجيل الانتخابات يعتقد الكثير من المراقبين أن التأجيل يمكن أن يكون مناسبا لعدد من اللاعبين الرئيسيين إذا شعروا بأن الانتخابات يمكن أن تطيح بهم. وتريد الدول الغربية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد.