ترقب في بيئة تيار المستقبل .. من الاسماء التي ستترشح في الانتخابات النيابية؟

أشارت معلومات الى أن عددا من نواب كتلة المستقبل سيترشحون بشكل مستقل لاسباب تتعلق بتاريخ بيوتهم السياسية أو بالظروف الانتخابية في منطقتهم.

وبينما يمتنع الرئيس فؤاد السنيورة عن تأكيد أو نفي أي خبر يتعلق بإمكان ترشحه في بيروت، وقيادته لجبهة سنية تحمل عنوان المواجهة مع حزب الله للمرحلة المقبلة، تشير المعلومات الى أن بيئة تيار المستقبل تنتظر جلاء الصورة في الايام المقبلة على ان تهدأ النفوس في الشارع السني لاعلان استمرار عدد من النواب ترشيحاتهم في مناطقهم.









وفي المعلومات أيضا ان أي اعلان عن اي ترشيح لن يحصل قبل الرابع عشر من شباط ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، اذ يترقب المستقبليون ما اذا كان سعد الحريري سيدلي بخطاب في المناسبة. وبالانتظار فإن نواب وقيادات المستقبل تراقب العلاقة بين الشقيقين بهاء وسعد وبالتالي تبلور الساحة الانتخابية السنية.

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