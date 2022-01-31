السلطة الفلسطينية تنتقد صحيفة الأخبار

بيروت أوبزرفر

وجهت عدد من القيادات في السلطة الفلسطينية انتقادات إلى صحيفة الأخبار ، وهي الانتقادات التي تأتي بسبب نشر الصحيفة لأحاديث وتصريحات كاذبة عن الخلافات بين فتح وحركات فلسطينية أخرى.









إضافة إلى ذلك ، قالت مصادر فلسطينية أن هذه الصحيفة ليس إلا وسيلة لكي تنشر حركة حماس أكاذيبها المتعددة ، وأداة أخرى للحركة لنشر ما تريد.

من ناحية أخرى يواصل كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية إدانة الاحتجاجات الداعمة للحوثيين من قبل كبار مسؤولي حماس ، خاصة وأن حركة حماس كان لها وجهة نظر واضحة في دعم جماعة الحوثيين.

وقالت مصادر سياسية أن دعم حركة حماس للحوثييت سيؤدي إلى تدهور العلاقات مع دول سنية مهمة مثل مصر والمملكة العربية السعودية.