سركيس نعوم : لبنان سيكون جائزة ترضية لإيران وقائد الجيش سيصبح للشيعة

اعتبر الصحافي والكاتب السياسي سركيس نعوم في مقابلة معه ضمن برنامج “الحدث” مع سمر أبو خليل أن الدور الأمني والسياسي لإيران في سوريا وحتى الاقتصادي لن تتخلى عنه وسيبقى ليكون جزء من التسوية الكبرى وسيكون عند اعتماد على الروسي والاميركي لإقناع إيران بالخروج من سوريا والمقابل أن يكون لبنان جائزة ترضية لإيران.

ولفت نعوم أن “إيران بواسطة الحزب لها الكلمة الأولى في لبنان والترضية الإيرانية ستكون عبر التغيير بالنظام اللبناني وبحياتنا لن يكون هناك دولة مدنية في لبنان وذاهبون إلى نظام جديد والطائفة الشيعية لها دور فيه ودخلنا العصر الشيعي”.









وتابع: “سيصبح في لبنان تغييرات مع بقاء المسيحيين رؤساء للجمهورية والسنة رؤساء للحكومات ورئاسة مجلس النواب للشيعة، وهناك نوعين من المثالثة ومنها عبر السيطرة الشيعية الموجودة وتولي الوظائف الأمنية والقضائية ويصبح قائد الجيش شيعي ويمكن قيادات أمنية أخرى”.

واضاف نعوم:”السلاح هناك جانب منه له علاقة بإسرائيل والحل لقضية السلاح يكون بإعادة الصواريخ إلى إيران وخصوصاُ الدقيقة منها والسلاح الثقيل وغيره ينتقل إلى الجيش اللبناني بعد أن يصبح قائد الجيش للشيعة، لبنان يمكن أن يعيد اتفاق الهدنة مع إسرائيل”.