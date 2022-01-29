السنافر، وتان تان، وراعي البقر!.. شاهد تعديلات غريبة على جواز السفر البلجيكي تجعله أشبه بقصة “مغامرات”

أدخلت بلجيكا تعديلات غريبة على جواز سفر مواطنيها ما جعله يشبه قصص مغامرات “تان تان” الشهيرة، إذ سيتضمن الجواز رسوماً كرتونية وصوراً لمبانٍ شهيرة في البلاد.

صحيفة The Washington Post قالت، الجمعة 28 يناير/كانون الثاني 2022، إن التحديث الجديد الذي أجرته بلجيكا على جواز السفر سيصبح نافذاً بدءاً من فبراير/شباط 2022.









ستحتوي صفحات جواز السفر البلجيكي على رسوم لعدد المباني ذات الطرازين المعماريين القوطي والباروكي، وبجانب الشخصية الكرتونية “تان تان”، وصاروخ القمر الشهير به، وقصر مولينسار الخاص بصديقه الكابتن هادوك، يتضمن جواز السفر أيضاً رسومات السنافر الزرقاء وراعي البقر لاكي لوك.

على الرغم من الرسوم التوضيحية لشخصيات القصص المتحركة البلجيكية، تقول السلطات إنَّ الوضع الأمني لجواز السفر ​​قد تحسّن، بعد رفع عدد العناصر الأمن إلى 48 (والتي تشمل الشرائح الإلكترونية والأحبار وغيرها).

Ce nouveau passeport sera disponible dès le 7 février 2022 auprès de votre commune ou de votre poste consulaire à l’étranger. Le prix facturé par les Affaires étrangères reste identique. ℹ️ Pour plus d’information sur le passeport : https://t.co/Rrqt2uUu8D pic.twitter.com/IDjyOr5Nvw — 🇧🇪 Belgium MFA (@BelgiumMFA) January 27, 2022

خلال الإعلان عن جواز السفر الجديد، يوم الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022، أوضحت وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية، صوفي ويلمز، أنه سيكون أكثر أماناً من سابقه، بسبب تقنيات الأمان والتخصيص الجديدة، وسيكون مميزاً أيضاً بفضل التصميم الذي يُكرّم الثقافة البلجيكية في صفحاته الداخلية.

أضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي: “جواز السفر البلجيكي من أفضل الجوازات في العالم، وهو مصدر فخر لنا، لكنه مستهدف من المزورين. وهذا هو السبب في أننا نعمل باستمرار على تحسين أمانه”، بحسب ما أورده موقع Brusselstimes البلجيكي.

كذلك أكدت الوزيرة أنَّ جواز السفر الجديد “فرصة لتسليط الضوء على الفن التاسع أو القصص المصورة، والرسومات المتحركة، التي تمثل عنصراً أساسياً في ثقافتنا وتأثيرنا في الخارج”.

ويلمز أعربت خلال تصريحاتها عن شكرها للناشرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق الذين شاركوا في المشروع، والذين سمحوا للحكومة باستخدام رسوم توضيحية لشخصيات مارسوبيلامي وسبايك وسوزي، وصاروخ تان تان، والسنافر، ولاكي لوك، وغيرها.

Your passport: some dead people, an eagle, a mountain The new Belgian passport: Lucky Luke, Smurfs, Tintin pic.twitter.com/WEsauPxGZZ — Max Fras (@maxfras) January 28, 2022

وسيظل جواز السفر البلجيكي القديم ساري المفعول حتى تاريخ انتهاء صلاحيته، وسيكون الجواز الجديد متاحاً اعتباراً من 7 فبراير/شباط في البلدية المحلية، لفترة صلاحية 7 سنوات للبالغين و5 سنوات للقصر.