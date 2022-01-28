بإطلالة ساحرة وجذابة… #إليسا تبدع مع داليدا في “Joy Awards”: حلوة يا بلدي

ظهرت الفنانة إليسا بإطلالة جذابة، خلال حضورها حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، والذي نظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الخميس.

وشهد حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards الذي اقيم في الرياض عاصمة المملكة العربية أمس الخميس حضور الفنانة الراحلة داليدا بتقنية “الهولوغرام” حيث ظهرت وهي تؤدي أغنيتها “حلوة يا بلدي” التي قدمتها الفنانة اللبنانية إليسا على المسرح.









وكانت إليسا قد طرحت الأغنية بصوتها قبل سنوات بعد إعادة توزيعها ولكنها المرة الأولى التي تظهر فيها إليسا وهي تؤدي الأغنية مع مطربتها الأصلية الفنانة الراحلة داليدا ما نال استحسان وإعجاب الحضور.

داليدا في حفل joy awards- الصورة من الحفل

وأقيم مساء أمس حفل جوائز joy awards، ضمن فعاليات موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وشاركت في تنظيمه مجموعة mbc، وتضمن تكريم العديد من نجوم العرب والعالم من خلاله، كما شهد الحفل مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية.

وشارك في إحياء حفل جوائز joy awards عدد كبير من نجوم الغناء في العالم العربي، منهم الفنان السعودي الكبير محمد عبده والعراقي كاظم الساهر، والفنانة الإماراتية أحلام، وماجد المهندس وهاني شاكر، وأصالة، ونوال الكويتية، وعاصي الحلاني، إليسا، لطيفة، مروان خوري، ملحم زين، محمد حماقي، تامر عاشور، وائل جسار.

وارتدت إليسا فستانا طويلا باللون الأسود من تصميم دار أليكسندر ماكوين ، وتركت شعرها الويفي منسدلا، كما نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.