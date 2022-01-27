مع توسعها وتغلغلها…. قيادات من حماس قلقة من السواعد المصرية التي تعيد إعمار غزة

بيروت أوبزرفر

علمت بيروت أوبزرفر أنه ومنذ حضور وفد هندسي مصري إلى قطاع غزة هذا الأسبوع للإشراف على مشروع إعادة إعمار غزة فإن الكثير من القيادات التابعة لحركة حماس لا يريدون لهذا الفريق أن يعمل ، فضلا عن معارضة الاشراف المصري على المشروع وكل الاموال التي سيتم دفعها.









وقال مصدر فلسطيني لبيروت أوبزرفر أن هناك حالة من القلق من رغبة المصريين في إعادة الإعمار بصورة ستجعل لهم تواجد دائم في القطاع بصورة تزيد من الثقل الأمني لهم ، لأنهم متواجدين في الكثير من المرافق والمواقع والمؤسسات بالقطاع سواء الرسمية وغير الرسمية ، بالإضافة إلى تواجدهم المدني في جميع أنحاء غزة ، الأمر الذي يزيد من حجم هذه الأزمة.

جدير بالذكر أن اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة عقدت أخيرا ورشة عمل دولية حول إعمار القطاع، بحضور وفد من القاهرة وبمشاركة وفود أوروبية رسمية تمثل عددا من دول الاتحاد الأوروبي.

واستعرضت ورشة العمل التي عقدت في فندق المشتل بقطاع غزة، بحضور الوفود الأوروبية واقع إعمار قطاع غزة من مختلف النواحي، كذلك تفاصيل مشاريع الإعمار التي تنفذها القاهرة في غزة، ومراحل تنفيذها.