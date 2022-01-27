التيار الوطني الحر في ضيافة النظام السوري!

لبى وفد من “التيار الوطني الحر” برئاسة نائب رئيس التيار للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب دعوة الامين العام المساعد لـ”حزب البعث العربي الاشتراكي” هلال هلال الذي التقاه، في حضور الوزير السابق مهدي دخل الله في مبنى الحزب في دمشق.

وتناول البحث بحسب بيان للتيار، ” ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين، وشدد المجتمعون على وحدة الموقف في وجه التحديات المشتركة التي تهدد الشعبين اقتصاديا وسياسيا”.

كما التقى الوفد ايضا، وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، الذي أعرب عن “محبة سوريا قيادة وشعبا لشخص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولمواقفه الوطنية الثابتة على الحق، كما لرئيس التيار النائب جبران باسيل”، مثنيا على “ثباته في المواقف الوطنية بالرغم من الضغوط التي تعرض لها في الداخل كما من الخارج”.









ثم لبى الوفد دعوة غداء رسمية على شرفه مع الوزير المقداد والوزير السابق عضو القيادة القطرية في الحزب مهدي دخل الله.