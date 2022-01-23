المحامي مروان سلام: الخطر أن يفقد الكيان والطائفة السنية الإعتدال الوطني

إعتبر المحامي مروان سلام أنه في هذا الظرف الإستثنائي، أخطر ما في الأمر ان يفقد الكيان والطائفة السنية الإعتدال الوطني، وأن نسعى دون ان ندري الى التشتت والضياع.

واضاف: تحت عنوان ما كتب قد كتب لكم، وأوهام الإحباط التي يريدونها ان تتحكم بكم، إياكم ونفسي من أن نضيع وتضيع هويتنا البيروتية والعربية ووجودنا.









وختم سلام: أخلاقنا والمبادئ والقيم التي تربينا عليها تحتم علينا ان لا نتخلى عن مهامنا الوطنية التاريخية، فإستعينوا وأعينوا وتكاتفوا وإستعدوا للمتربصين مصطادي فرصهم الضائعة، فنحن في صلب المعادلة اللبنانية والبيروتية وسنبقى، ولم نخلق كي نكون تحت الردم والرماد.