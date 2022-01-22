تجمعات ومسيرات دعما للحريري في بيروت.. “يا شيخ سعد وين رايح”؟!

تجمّع مناصرو الرئيس سعد الحريري في الطريق الجديدة دعماً له، مع اتّجاه الأنظار السياسية والشعبية نحو القرار الذي يفترض أن يعلنه الحريري الإثنين المقبل حيال مسألة مشاركته الشخصية كما مشاركة تيار وكتلة “المستقبل” من عدمهما في الانتخابات النيابية.

وأفادت “الوطنية للاعلام” بأن المسيرات السيارة بدأت تجوب شوارع بيروت بشكل مكثف، دعما للرئيس سعد الحريري، وسط بث الاناشيد والاغاني والوطنية ورفع رايات تيار المستقبل.

وتجمع مئات المناصرين أمام بيت الوسط وهم يطلقون هتافات مؤيدة للرئيس الحريري.









إشارة أن معظم الشوارع المؤدية الى وسط بيروت، تحديدا بيت الوسط، مقفلة بالسيارات المشاركة في المسيرة المؤيدة للرئيس سعد الحريري، وسط رفع صور الحريري واطلاق الهتافات المؤيدة له.

المركزية