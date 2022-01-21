بالأسماء.. عقوبات اميركية على 3 لبنانيين و10 شركات تغسل الأموال لـ”حزب الله”

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في منشور على موقعها على الإنترنت، فرض عقوبات على 3 لبنانيين و10 شركات متهمة بغسل الأموال لـ”حزب الله”. وأضافت أنّ “حزب الله” يستغلّ ثغرات القطاع المالي العالمي للتهرّب من العقوبات.

وجاء في الإشعار أن أحدث عقوبات الوزارة تستهدف عادل دياب وعدنان عياد وجهاد عدنان عياد. اما الشركات العشر فهي: الامير كو للهندسة والاعمار والتجارة العامة مقرها الشياح لبنان، غولدن غروب للأوف شور مقرها بيروت، غولدن غروب ترايدينغ مقرها بيروت ، هامر اند نايل للإعمار مقرها زامبيا بيروت ، هميدكو للاستثمار ليميتد مقرها زامبيا، انشاءات كو مقرها بعبدا لبنان، جمول واياد للصناعة والتجارة مقرها الجيه لبنان، لاند ماتيكس- مقرها الحمرا، بيروت، لاند ماتيكس اوف شور مقرها الحمرا -بيروت، توب فاشن جي ام بي اش، ومقرها المانيا.









وفرضت واشنطن يوم الثلاثاء عقوبات على 3 من رجال الأعمال الذين قالت إنهم على صلة بـ”حزب الله.”