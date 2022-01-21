منحته الدكتوراه جمعية وهمية…. دكتوراه رئيس مجلس القضاء الأعلى في غزة تثير جدالا واسعا

لندن- بيروت أوبزرفر

أثار حصول رئيس مجلس القضاء الأعلى في غزة ضياء المدهون على درجة الدكتوراه ، ليثر الكثير من الشكوك على الساحة الفلسطينية ، خاصة وأن تاريخ مدهون القضائي محل شك ، وأشار تحقيق صحفي استقصائي أن الكثير من الشهادات التي حصل عليها المدهون تثير الكثير من التساؤلات .









وقال مصدر فلسطيني لبيروت أوبزرفر أن من هذه الأمثلة منح المدهون لقب الدكتوراه ، والشخصية الأكثر تأثيرا في قائمة الــ 100 شخص الأكثر نفوذاً في العالم ، وهو اللقب الذي تم منحه له من قبل جمعية وهمية موجودة بشكل أساسي في الفيسبوك تحت الاسم الباهظ “الجمعية الدولية لحماية حقوق الطفل” ، يديرها العديد من سكان غزة.

اللافت أن هذه الجمعية الموجودة في غزة تمثل جزء من صناعة كاملة لجمع التبرعات من جميع أنحاء العالم تحت ادعاءات كاذبة بقلق أطفال غزة.